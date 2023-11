Consentimento: o pedófilo e a sua vítima, uma história de amor

Realizada por Vanessa Filho a partir do livro de Vanessa Springora, é uma história que nos chega dos anos 80. Mas a intimidade e a violência não têm data, conjugam-se no presente.

A falta cometida por Consentimento, o filme, está afinal no facto de existir? É mais do que uma impressão que resulta de um vol d'oiseau sobre a recepção crítica em França da segunda longa-metragem de Vanessa Filho: como se com a passagem da literatura ao cinema, pelo facto de se tratar de uma adaptação cinematográfica de uma obra literária confessional e de combate pessoal que se tornou best-seller durante a pandemia e ainda pelo facto de ter sido ele próprio um filme de sucesso – mais de meio milhão de espectadores em França, grande parte público jovem que assim se iniciou à matéria do livro de Vanessa Springora que antes lhe passara ao lado –, se tivesse deixado evidenciar uma mecânica de banalização e de despersonalização.