Franceses da Alstom ganham corrida à maior compra de sempre de comboios da CP

A CP anunciou, esta terça-feira, a “adjudicação do procedimento para a aquisição de 117 unidades automotoras eléctricas ao agrupamento Alstom Transporte S.A.U., Alstom Ferroviária Portugal, S.A. e Domingos da Silva Teixeira S.A.”, este último um grupo com sede em Braga.

A transportadora pública confirma assim a multinacional francesa como sua fornecedora para o maior concurso de sempre de material circulante da CP, depois do último relatório do júri lhe ter atribuído a maior pontuação. De fora ficam a Stadler e a CAF, as duas empresas que tinham chegado a esta fase do concurso.

De acordo com o comunicado da CP, “este projecto promoverá o desenvolvimento e sustentabilidade do sector ferroviário no médio e longo prazo, sendo um marco fundamental na modernização e expansão do transporte ferroviário de passageiros em Portugal.”

O concurso, avaliado em cerca de 800 milhões de euros, prevê a aquisição de 62 automotoras para o serviço suburbano e 55 para o serviço regional, “reflectindo o compromisso da CP em responder às crescentes necessidades de mobilidade dos cidadãos, com soluções de transporte mais sustentáveis”.

A empresa diz ainda que “a incorporação destes novos comboios na frota da CP representa um avanço significativo na melhoria da eficiência, conforto e frequência dos serviços oferecidos, contribuindo decisivamente para a mobilidade sustentável e a diminuição da pegada ecológica no transporte nacional”.

O concurso que agora chegou à fase de decisão teve início em 27 de Julho de 2021 com a resolução do Conselho de Ministros que autorizava a CP a comprar o novo material circulante, seguindo-se a publicação do concurso em Diário de República em 13 de Dezembro desse ano que dava Fevereiro de 2022 como prazo limite para a apresentação de propostas.

Concorreram seis das maiores empresas da indústria ferroviária mundial: Alstom, CAF, CRRC Tangshan, Hitachi, Stadler e Siemens/Talgo, mas só chegaram ao fim os franceses, suíços e espanhóis, após um processo negocial não isento de contestação por parte dos três concorrentes com cada um deles a pedir a exclusão dos restantes.

Em Julho, o júri anunciou que a análise das propostas levou a que a solução da Alstom fosse a melhor classificada (83,1 pontos), seguida da Stadler (78,2) e CAF (75,3).

Num dos critérios mais valorizados – a incorporação nacional na produção dos comboios –, os três concorrentes obtiveram a mesma classificação.

A Alstom propôs construir uma fábrica em Matosinhos e instalar uma oficina em Guifões, criando 300 postos de trabalhos. Mas notícias recentes davam nota de que o grupo francês apresentava lucros abaixo do previsto e estava com problemas de tesouraria. A estratégia para ultrapassar este problema conjuntural passa pela venda de activos e despedimento de 1500 trabalhadores, mas fonte oficial da multinacional sublinhou ao PÚBLICO que se mantinham as mesmas metas definidas para Portugal.

Tendo em conta as contestações anteriores da Stadler e da CAF, é provável que os concorrentes derrotados recorram aos tribunais para contestar a decisão da CP.