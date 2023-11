Da “cambalhota orçamental” ao engano dos “incautos”: IRS e IUC marcam debate do OE

O terceiro debate do OE2024 na especialidade fez-se essencialmente de críticas entre o PS e o PSD, seja por causa do aumento do IUC, que acabou chumbado, ou devido à redução do IRS.

A descida do IRS, uma das grandes bandeiras do Governo para 2024 e que foi esta segunda-feira aprovada pelo PS, dominou o debate do Orçamento do Estado (OE) esta manhã, com trocas de críticas entre os socialistas, que acusaram o PSD de ter votado contra a redução de impostos nos últimos oito anos, e a direita, que acusa o PS de colocar a carga fiscal em máximos. Mas o tema mais aguardado, e que uniu a oposição em críticas aos socialistas, foi o aumento do IUC para carros anteriores a 2007, medida que já tinha a sua revogação garantida pela maioria absoluta.