Terça na TV: uma Vida Dupla entre a Somália e Dunkirk

CINEMA

O Padre Pugilista

TVCine Top, 21h30

Mark Wahlberg protagoniza o filme de Rosalind Ross (na sua estreia atrás das câmaras) inspirado na história real de Stuart Long, pugilista que se virou para a fé quando um impedimento físico o tirou do ringue. Conta também com Mel Gibson, Jacki Weaver, Malcolm McDowell e Teresa Ruiz.

Dunkirk

AXN, 23h49

Três Óscares (em oito nomeações) distinguiram o épico de guerra realizado por Christopher Nolan, sobre a batalha da II Guerra Mundial em que se deu a evacuação de mais de 300 mil soldados aliados, quando estavam rodeados pelo exército alemão.

Com recurso a poucos diálogos, uma história não-linear e atenção redobrada aos detalhes, o filme mostra três perspectivas: da terra, do ar e do mar. Finn Whitehead, Jack Lowden, Kenneth Branagh, Harry Styles, Mark Rylance, Cillian Murphy e Tom Hardy compõem o elenco.

Sete Estranhos no El Royale

Fox Movies, 00h16

Escrito e dirigido por Drew Goddard, é um filme de suspense em ambiência negra, com interpretações de Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny, Lewis Pullman, Nick Offerman e Chris Hemsworth.

O ano é 1969 e tudo se passa num hotel decadente, na fronteira entre a Califórnia e o Nevada. Cada personagem guarda os seus segredos e assume uma identidade que não é a sua. Durante a estadia, vão descobrir que algo de muito sinistro existe naquele lugar.

Piratas da Somália

RTP1, 00h36

Dirigida por Bryan Buckley, a partir do livro de não-ficção do jornalista Jay Bahadur, é a história de um jovem repórter que vai investigar a pirataria na Somália. Vivendo em proximidade com aqueles homens, consegue produzir um retrato sem paralelo das suas origens e motivações. Evan Peters, no papel principal, contracena com Al Pacino, Barkhad Abdi e Melanie Griffith.

SÉRIE

Vida Dupla

RTP2, 22h01

Duas mulheres enviúvam… Do mesmo homem. Marc (Bruno Todeschini), um arquitecto bem-sucedido, vivia há 20 anos com Laurence (Marina Golovine) e os dois filhos de ambos, mas era também casado com a jovem Nina (Anna Pieri), sem que uma soubesse da existência da outra. Quando ele morre e elas descobrem a verdade, tudo fica posto em casa. Está dado o mote para o drama belga que entra hoje nos serões da RTP2.

DOCUMENTÁR IOS

Águas Secretas da Natureza

RTP2, 16h12

No Norte da Alemanha, há “um labirinto de lagos, florestas, colinas e vales, muitos deles ainda pouco explorados”, que serve de habitat a grandes aves de rapina, lontras, tartarugas, esponjas de água doce e outras criaturas. Este documentário de Almut e Christoph Hauschild vai aos lagos de Feldberg mostrar o que acontece nas suas águas cristalinas e na região envolvente.

Da Weasel: Agora e para Sempre

RTP2, 2h48

Sentados em roda, numa atmosfera intimista e familiar, Jay Jay, Pacman, Quaresma, Virgul, Guillaz e DJ Glue recordam os momentos-chave da sua biografia enquanto banda, desde as primeiras canções até ao sucesso massivo, passando pela entrada e saída de elementos e convidados, e sem esquecer o fim anunciado em 2010. Dez anos passados, a comunidade da doninha tinha a melhor das notícias: os Da Weasel iam voltar aos palcos, no Nos Alive.

Este documentário começou a ser trabalhado nos primeiros ensaios para esse concerto, antes de a pandemia adiar os planos. O grande regresso aconteceria dois anos mais tarde. Assinado por Bruno Martins, realizado por Catarina Peixoto e produzido pela Antena 3, Da Weasel: Agora e para Sempre tem a particularidade de avivar as memórias do grupo de Almada através de segmentos animados. As ilustrações são de António Piedade.

FUTEBOL

Futebol: Barcelona x Porto

TVI, 19h45

Directo. Depois de ter sido derrotado pelo Barcelona em casa, no início de Outubro, o Porto vai ao Estádio Lluís Companys (alternativa ao Camp Nou, que está fechado para obras) reencontrar a equipa catalã, num jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O italiano Daniele Orsato arbitra o encontro.