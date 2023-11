Canais Fox vão mudar de nome e assumir marca Star

Os canais Fox em Portugal, líderes no seu segmento na televisão por subscrição, vão mudar de nome e assumir a marca Star, anunciou o grupo Walt Disney esta segunda-feira num evento em Lisboa. O que muda, no fundo, é o prefixo, mantendo-se os subtemas Crime, Life, Movies e Comedy. Quando? O grupo só diz que será “em breve”.

Em suma, há uma aproximação maior à chancela Star, que já é um “canal” dentro da plataforma Disney+ e um serviço de streaming em si mesmo na América Latina, por exemplo. Parte importante da afirmação internacional da Walt Disney Company, a marca Star vai agora estar na chamada televisão por cabo através dos canais Star Channel. Também o canal Mundo Fox, que opera em Angola e Moçambique, passará a chamar-se Star Mundo.

Independentemente da mudança de grafismo, a programação e a posição dos canais nas grelhas dos operadores portugueses mantêm-se. “Esta evolução demonstra o compromisso da The Walt Disney Company com a televisão linear e reforça o nosso optimismo face ao presente e, sobretudo, face ao futuro dos nossos canais, líderes no seu segmento em Portugal”, nota o director-geral do grupo em Portugal, Luís Fernambuco.

O trabalho de mudança de marca foi feito na Disney Portugal, com agências e estúdios portugueses, e vai ser exportado para os canais dos mercados europeu, africano e do Médio Oriente, detalhou ainda o grupo.

Os restantes canais do grupo, como o National Geographic, o 24Kitchen, o Disney Channel e o Disney Junior, não sofrerão alterações. No próximo ano, terão no seu conjunto mais de 400 títulos no ar. Entre as séries vindouras estão novas temporadas de The Equalizer, 9-1-1, Station 19, Lei & Ordem: Unidade Especial, Transplant, Anatomia de Grey, Fire Country, FBI, FBI: International, CSI: Vegas e Investigação Criminal: Hawai’i, bem como as novas The Irrational ou Tracker, Elsbeth (um spin off de The Good Wife), Beyond Paradise (outro spin off, desta feita da série BBC Death in Paradise), mais Midsomer Murders e Father Brown, além de filmes Marvel e Star Wars (que também pertencem à Disney).