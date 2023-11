Tem dúvidas sobre a COP28? O Azul responde

O Azul – a secção do PÚBLICO dedicada à crise climática, ambiente, sustentabilidade e biodiversidade – vai estar na COP28, a cimeira da ONU sobre o clima, que este ano decorre no Dubai de 30 de Novembro a 12 de Dezembro.

A equipa do Azul vai cobrir a conferência mundial dedicada à temática do clima e terá no terreno a jornalista Aline Flor, que promete descomplicar o que se vai passar — e também mostrar os bastidores e contar as histórias das pessoas que por lá passam.

O que gostava de saber? E de ver? Que dúvidas tem sobre a COP28? O que não entende das alterações climáticas? Diga-nos no formulário abaixo e tentaremos responder.

Loading the Form...

A COP é a conferência das partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC), e vai agora na sua 28.ª edição, que acontece este ano nos Emirados Árabes Unidos. A liderar a cimeira estará Sultan Ahmed Al-Jaber, uma escolha polémica pela sua ligação ao sector petrolífero, um dos que mais contribuem para a crise climática.

E o que vai ser debatido este ano? A eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e o impulso para as renováveis, a formalização de um fundo de perdas e danos e a forma como será feito esse financiamento climático, e ainda a ligação entre saúde e clima – assim como a avaliação dos progressos feitos ao abrigo do Acordo de Paris – são dos principais temas em cima da mesa.

Num tempo de emergência climática, a cimeira do clima torna-se mais importante num ano de recordes climáticos e quando os cientistas nos dizem que estamos no caminho certo para abrandar a crise climática, mas a passo de caracol – o que não é suficiente para evitar consequências.

Segundo um relatório das Nações Unidas divulgado na semana passada, se forem cumpridos os planos actuais do Acordo de Paris, haverá uma redução e 2% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030 – mas os cientistas dizem-nos que seria preciso reduzi-las em 43% até 2030 para conseguir limitar o aquecimento global. E é nesta corrida contra o tempo que decorre a COP28.