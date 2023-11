Os Governos do Japão, da Coreia do Sul e da República Popular da China sabem perfeitamente de que lado estão na grande competição geopolítica do nosso tempo, entre Washington e Pequim, mas, ainda assim, entendem ser necessário reduzir as tensões na região da Ásia-Pacífico e “institucionalizar” a “cooperação trilateral”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt