Cargueiro afunda-se na Grécia e deixa 13 pessoas desaparecidas

Cargueiro afundou-se ao largo da ilha de Lesbos com 14 tripulantes a bordo. Um deles foi resgatado e transportado de helicóptero, mas os restantes 13 estão desaparecidos.

Treze membros da tripulação de um cargueiro ficaram desaparecidas depois de o navio se ter afundado ao largo da ilha grega de Lesbos, informou a guarda costeira grega no domingo. O cargueiro, com bandeira das Comores, tinha 14 tripulantes a bordo, oito dos quais egípcios e os restantes sírios e indianos.

Segundo a guarda costeira grega, o navio emitiu um pedido de socorro ao início deste domingo, 26 de Novembro, numa altura em que se registavam ventos fortes. Até ao momento, a guarda costeira resgatou uma pessoa, que foi transportada de helicóptero.

A embarcação tinha partido do porto egípcio de El Dekheila e estava a caminhos de Istambul. Afundou-se a 4,5 milhas náuticas de Lesbos, possivelmente atingido pelos ventos fortes causados pela tempestade Oliver. A agência meteorológica grega já tinha alertado para as más condições do tempo na região por causa da depressão que está a afectar a Grécia.