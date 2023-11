Paul Lynch vence o Booker Prize 2023 com Prophet Song

O escritor irlandês Paul Lynch arrebatou o Booker Prize de 2023 com o seu livro Prophet Song. O anúncio foi feito este domingo em Londres.

O autor, de 46 anos, tem quatro obras publicadas e demorou quatro anos a escrever esta última, cuja acção decorre numa Irlanda à beira da tirania e com uma sociedade a colapsar. O livro começa com a protagonista a receber a visita de agentes da polícia secreta.

"Desde aquele primeiro toque na porta, Prophet Song força-nos a sair da nossa complacência, à medida que seguimos a terrível luta de uma mulher para proteger a sua família numa Irlanda que cai no totalitarismo", disse Esi Edugyan, presidente do júri. "É um triunfo da narrativa emocional, corajosa e envolvente."

Na cerimónia, Lynch afirmou querer que os leitores entendam o totalitarismo através de um realismo intenso. "Quis levar a imersão do leitor a um tal ponto que, no fim do livro, ele não apenas soubesse, mas sentisse esse problema", disse.

Paul Lynch é o quinto autor a ganhar o Booker Prize, depois de Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle e Anne Enright. A escritora norte-irlandesa Anna Burns ganhou em 2018.