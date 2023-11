Álvaro Siza subiu ao Monte da Lapa, no Porto, para dar a ver a cidade toda

Arquitecto participa este domingo no lançamento do livro que documenta o seu projecto para o empreendimento do atelier Pedra Líquida em construção nesta histórica “ilha” portuense.

A obra está ainda em curso, mas está já pronto, e em circulação, o primeiro volume do projecto editorial que a retrata. Falamos do livro Monte da Lapa, uma edição Amag, que regista o processo de construção, nesta “ilha” histórica do Porto, do empreendimento do atelier Pedra Líquida (Nuno Grande + Alexandra Coutinho), com assinatura de Álvaro Siza, e que este domingo tem o seu lançamento público nesse sítio junto à Igreja da Lapa, com a presença do autor do projecto arquitectónico e dos respectivos promotores.