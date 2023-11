A capital continua numa roda viva, com novos espaços a abrir a cada semana. Em destaque, a primeira loja da criadora francesa Isabel Marant em Portugal e as novidades da Amorim Luxury.

Lisboa continua a fervilhar com a abertura de novas lojas, muitas já a pensar na azáfama do Natal. Há decoração na Fashion Clinic Home, que abre a primeira loja para casa na Avenida da Liberdade, e na Poeira Design; há moda sustentável na Be We, que, depois de Cascais, se estreia em Lisboa; e há a grande chegada da criadora francesa Isabel Marant a Portugal, a pensar num público internacional.