O sol nunca se põe na Taça de França

Dos grandes impérios, daqueles que atravessaram oceanos e cobriram todas as latitudes do planeta, se dizia que, neles, o sol nunca se punha. Estava sempre no alto. Assim é a Taça de França, a competição de futebol mais inclusiva de todas. Todos os anos, mais de sete mil equipas de todos os cantos de França e de todos os escalões (15, da Ligue 1 ao nível mais baixo dos campeonatos regionais) entram em competição, a esmagadora maioria a partir da primeira eliminatória – para estas, chegar à final significa fazer 14 jogos, quase meio campeonato. E há equipas da terceira e da quarta divisão que já foram até ao jogo final. O que diferencia a “Coupe de France” de todas as outras taças é outra coisa. Há equipas que, todos os anos, atravessam oceanos para fazer um jogo de futebol.