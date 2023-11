PSP do Porto está a contactar escolas por causa dos grupos do WhatsApp com conteúdos violentos

As equipas da Escola Segura do Comando Metropolitano do Porto estão “proactivamente, a contactar os agrupamentos escolares da área metropolitana para recolha de informações e difusão de conselhos de segurança para uma correcta utilização das redes sociais”, na sequência da participação de que centenas de alunos estão a ser adicionados, por desconhecidos, a grupos de WhatsApp com conteúdos extremamente violentos, pornográficos e pedófilos. O fenómeno está a afectar também escolas em Espanha.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt