Sondagem mostra PSD em queda mais acentuada que o PS. BE é o partido que mais cresce

O PSD, que tem um congresso marcado para este sábado, em Almada, é o partido que mais cai nas intenções de voto no barómetro de Novembro da Intercampus para o CM/CMTV e Jornal de Negócios, publicado esta sexta-feira: cai de 25,7% para os 21,9%, ainda que a diferença seja residual em relação ao PS. Já o Bloco de Esquerda é o que mais sobe (2,8%), consolidando a sua posição de quarto partido, recolhendo 9,5% das intenções de voto.

Apesar da crise política em que o país mergulhou na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, no início deste mês, o PS consegue descolar do empate técnico com o PSD e surge, de acordo com a sondagem, como o partido com mais intenções de voto, fixando-se nos 23,6%, menos 1,6 pontos percentuais, face ao mês de Outubro. Este resultado evidencia que, se as eleições legislativas decorressem esta sexta-feira, o PS seria o partido mais votado.

Por seu lado, o PSD regista 21,9% das intenções de voto, ou seja, menos 3,8 pontos percentuais em relação ao barómetro de Outubro. O que significa que o partido liderado por Luís Montenegro não está a tirar dividendo da crise política que levou à queda do governo há pouco mais de duas semanas e que levou à convocação de eleições legislativas para 10 de Março.

Quem está a capitalizar a situação política são os partidos liderados por André Ventura e Mariana Mortágua. O Chega cresce quase dois pontos percentuais para os 13,5% - em Outubro situava-se nos 11,7% -, segurando o terceiro lugar, enquanto o Bloco de Esquerda sobe dos 6,7% para os 9,5%, quase três pontos percentuais. Já a Iniciativa Liberal sobe apenas uma décima, ocupando a quarta posição com 8,4%.

A sondagem dá o PAN, o Livre e o CDS também a crescer, sendo que o partido liderado por Rui Tavares é aquele que regista uma subida mais consistente de 1,6 pontos percentuais. Contas feitas, PAN sobe para os 4,4% das intenções de voto, o Livre obtém 3% e o CDS-PP fica-se pelos 1,9%.

Já a CDU está no grupo dos partidos que descem, como o PS e o PSD. Do último barómetro para este cai 0,9 pontos percentuais e regista 3,2% das intenções de voto.

Neste barómetro da Intercampus, os indecisos representam 7,4%, ligeiramente abaixo dos 7,7% registados em Outubro.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 14 e 17 de Outubro e a amostra é constituída por 604 entrevistas, com distribuição proporcional por género, idade e região. Nesta sondagem estiveram envolvidos 18 entrevistadores. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 4,0%. A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 62,9%.