Sondagem: Chega desce, Bloco sobe e PS está em queda

A descida do Chega é a grande novidade do barómetro da Intercampus para o CM/CMTV publicado esta sexta-feira. O partido de André Ventura fica-se pelos 11,6%, o que representa menos 1,4% das intenções de votos dos portugueses, mas mantém o terceiro lugar, atrás do PS e do PSD.

A descida do Chega significa que a direita radical não está a conseguir capitalizar com a crise política em que o país mergulhou por causa do caso Galamba/SIS. Quem está a subir nas intenções de voto dos portugueses é o Bloco de Esquerda (BE), que regista 9,3%, menos 2,5% relativamente ao Chega.

Para além de crescer 2,3% relativamente ao mês de Abril, o BE destrona a Iniciativa Liberal e torna-se o quarto partido em termos de intenção de voto. Mariana Mortágua, recém-eleita líder dos bloquistas, pega no partido com uma tendência de crescimento.

O PSD está, pela primeira vez, à frente do PS, que sofre uma queda de quase 3% — porém, não cresce. O PSD mantém o mesmo resultado que obteve em Abril (24,1%), enquanto o partido liderado por António Costa arrecada 22,4%, menos 2,8% em relação ao mês de Abril.

A Iniciativa Liberal fica-se pelos 8,1%, subindo 0,8%, uma tendência que acompanha outros partidos: PAN (+1,3%), Livre (+1,1%) e CDS (+0,8%). A CDU acompanha a tendência de queda dos socialistas e do Chega, ficando-se pelos 3,8%, menos 0,5% do que no último barómetro.

Em termos de direita e esquerda, a primeira leva vantagem (+5%). A direita regista neste estudo 46,2% e a esquerda consegue um pouco menos (41,3%) das preferências dos inquiridos. Os números revelam, por outro lado, que uma aliança de direita sem o Chega reuniria 34,4% das intenções de voto, o que significa que os sociais-democratas não teriam maioria para governar.

Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, o líder do Chega referiu que o partido mantém o terceiro lugar e sublinhou que "há uma ampla maioria à direita". "Não há nenhuma maioria sem o Chega", afirmou, desafiando as forças políticas à direita para reunir esforços: "Temos de trabalhar para haver uma alternativa".

De acordo com o barómetro, a amostra é constituída por 611 entrevistas com a seguinte distribuição: 289 homens, 322 mulheres;128 pessoas entre os 18 e os 34 anos; 211 entre os 35 e os 54 anos; e 272 pessoas com 55 ou mais anos. Os trabalhos de campo decorreram entre 25 e 31 de Maio. O erro máximo de é mais ou menos 4,0%.

Outra sondagem publicada na edição sexta-feira pelo semanário Expresso revela que a maioria dos inquiridos quer o ministro das Infra-estruturas, João Galamba, fora do Governo e concorda com a decisão do Presidente da República de não dissolver o Parlamento.

De acordo com a sondagem, que é o primeiro estudo de opinião do ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC depois da crise política Galamba/SIS, 64% dos inquiridos (quase dois terços) entendem que foi um erro o primeiro-ministro não ter aceitado o pedido de demissão de João Galamba, contrariando o entendimento do Presidente da República, que era favorável à sua saída do Governo. Apenas 17% consideram que António Costa “fez bem” e 19% dos intervenientes não sabe ou não responde. A sondagem mostra que, entre os inquiridos que simpatizam com o PS, há 42% que dizem que Costa fez mal em manter Galamba.

Relativamente à pergunta se o Governo vai durar até ao final da legislatura (2026), 52% respondem que sim, 34% dizem que não e 15% afirmam não saber. Um total de 17% dos inquiridos entende que o Presidente da República fez bem em anunciar que vai estar mais atento e interveniente.

Quanto à evolução da relação entre o Presidente da República e o primeiro-ministro, 56% respondem que esta vai ficar na mesma, 34% vaticinam que vai piorar e 4% acreditam que vai melhorar.

Os trabalhos desta sondagem decorreram entre os dias 13 e 28 de Maio. A informação foi recolhida através de entrevista directa e pessoal na residência dos inquiridos. Foram feitas 1204 entrevistas válidas A margem de erro é de mais ou menos 2,8%, com um nível de confiança de 95%.