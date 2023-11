Poiares Maduro: “Não falar da opacidade do sistema é que alimenta o populismo”

O antigo governante social-democrata considera que António Costa não tinha que se demitir por causa do famoso parágrafo do comunicado da PGR.

Miguel Poiares Maduro, professor de Ciência Política, foi ministro de Pedro Passos Coelho. Em entrevista ao PÚBLICO, afirma que o PS e António Costa se estão a centrar no "parágrafo" do comunicado da procuradoria e em quem chamou a procuradora-geral da República a Belém para desviar "o foco" do verdadeiramente preocupante: os comportamentos do chefe de gabinete e do ex-melhor amigo do primeiro-ministro.