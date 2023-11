Museu Nacional da Imprensa está encerrado há 15 meses e o seu futuro é incerto

Fechou por existirem problemas de segurança, após mudança de direcção, em 2022. Ainda se desconhece o futuro do museu. No seu edifício, cedido pela Câmara do Porto, poderá nascer um media center.

Fechado há 15 meses, o Museu Nacional de Imprensa, no formato em que existe e na localização onde está, pode ter os dias contados. Patologias identificadas pelos Sapadores Bombeiros do Porto que põem em causa a segurança do edifício da sua sede, junto ao Palácio do Freixo, no Porto, estão na origem da decisão do encerramento temporário do equipamento, assumida pela direcção que tomou posse em Junho de 2022. E um passivo de 196.610 euros da associação que gere o espaço museológico, a Associação do Museu da Imprensa (AMI), apurado através de uma auditoria pedida pela direcção, põe em causa a sua reabertura.