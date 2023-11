Oposição insiste, sem sucesso, em professores, saúde e TAP

Bandeiras do PSD, PCP e Bloco recusadas pela maioria absoluta do PS. Partidos já trocam acusações de eleitoralismo.

As propostas já tinham sido chumbadas na tarde de quinta-feira pela maioria absoluta do PS, mas a oposição faz questão de não desistir das suas bandeiras políticas: na manhã de sexta-feira, os deputados voltaram a votar, em plenário, as propostas para a reposição total do tempo de serviço congelado aos professores, assim como o reforço dos salários e de meios humanos na Saúde e a devolução aos contribuintes do dinheiro público injectado na TAP. E viram, novamente, tudo rejeitado.