OE2024. Oposição insiste na recuperação do tempo dos professores e na saúde

As propostas foram chumbadas na tarde de ontem pela maioria absoluta do PS, mas a oposição não desiste: na manhã desta sexta-feira, os deputados voltam a votar, em plenário, as propostas para a reposição total do tempo de serviço congelado aos professores e outras carreiras especiais da função pública, assim como o reforço dos salários e de meios humanos na saúde e até a devolução aos contribuintes do dinheiro público injectado na TAP.

