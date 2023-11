PS chumba reforço de salários e pensões e apoios à habitação

O guião de votações desta quinta-feira contou com quase 1300 páginas e cobriu o Orçamento do Estado do artigo 2.º ao artigo 110.º. A votação final global do diploma está marcada para 29 de Novembro.

Arrancaram as votações do Orçamento do Estado para 2024 na especialidade parlamentar. No primeiro de quatro dias de votações, antes da votação final global marcada para o próximo dia 29 de Novembro, os partidos apreciaram uma primeira parte de um diploma que será votado artigo a artigo e que conta com 1931 propostas de alteração, incluindo mais de uma centena de propostas apresentadas pelo Partido Socialista (PS). No final do dia, pouco mais de duas dezenas de propostas de alteração acabaram aprovadas ou adiadas (a pedido dos socialistas) para os próximos dias de votação, enquanto a larga maioria das principais propostas apresentadas pela oposição, relativas à valorização dos salários ou a medidas de apoio na área da habitação, acabaram rejeitadas pelo PS.