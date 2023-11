Voleibol: Benfica entrou na Champions a perder na Alemanha

“Encarnados” foram derrotados pelos campeões germânicos, por 3-0, no primeiro encontro relativo ao Grupo C.

O Benfica estreou-se nesta quinta-feira na Liga dos Campeões de voleibol 2023-24 com uma derrota, por 3-0, na visita aos alemães do Berlim Recycling Volleys, em desafio da ronda inaugural do Grupo C.

As "águias", que cumprem a sua quarta presença na prova, cederam pelos parciais de 27-25, 25-19 e 25-21 no recinto do campeão da Alemanha.

O primeiro set foi extremamente equilibrado, com alternância no marcador e com o Benfica e desperdiçar inclusivamente duas bolas de set, acabando por permitir a reviravolta e ceder, por 27-25, após acção do bloco contrário.

Os "encarnados" não conseguiram manter o mesmo registo competitivo no segundo parcial, no qual estiveram quase sempre vários pontos atrás, cedendo por 25-19, mas deram maior réplica no terceiro set, equilibrando até aos 19-19, antes de cometerem erros ofensivos que lhes custaram o parcial (25-21).

A segunda jornada disputa-se no dia 30 de Novembro, com o Benfica a receber os italianos do Piacenza, que na quarta-feira foram derrotados em casa pelos turcos do Halbank Ancara, por 3-1.

O primeiro classificado de cada grupo apura-se directamente para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, enquanto os segundos terão acesso a um play-off.