Cinco dias depois de ser despedido, Sam Altman é readmitido como CEO da OpenAI

Depois de os trabalhadores terem ameaçado despedir-se após a demissão do CEO da OpenAI, Sam Altman está de regresso juntamente com o co-fundador Greg Brockman. Há um novo conselho de administração.

A OpenAI anunciou na quarta-feira que chegou a um acordo para que Sam Altman regresse à OpenAI como director executivo, com um novo conselho de administração inicial em funções composto por Bret Taylor, Larry Summers e Adam D'Angelo. "Estou ansioso para regressar à OpenAI", disse Sam Altman num tweet no X. Greg Brockman, co-fundador da empresa, também está de volta: "De regresso à OpenAI e de volta ao código esta noite", escreveu na mesma rede social.

"Adoro a OpenAI e tudo o que fiz nos últimos dias serviu para manter esta equipa e a sua missão unidas. Quando decidi ingressar na Microsoft no domingo à noite, ficou claro que esse era o melhor caminho para mim e para a equipa. Com a nova direcção e o apoio do Satya [Nadella], estou ansioso para regressar à OpenAI e desenvolver a nossa forte parceria com a Microsoft", escreveu ele nas redes sociais por volta das 6h30, hora portuguesa.

A conta oficial da OpenAI no X também já oficializou as notícias: "Chegamos a um acordo de princípio para Sam Altman regressar à OpenAI como CEO com um novo conselho [de administaçção] inicial composto por Bret Taylor (presidente), Larry Summers e Adam D'Angelo. Estamos a colaborar para trabalhar nos detalhes. Muito obrigado pela vossa paciência". O tweet foi republicado por Bret Taylor.

Na segunda-feira, a OpenAI nomeou o ex-chefe do Twitch, Emmett Shear, como director executivo interino, enquanto o chefe cessante Sam Altman se mudava para a Microsoft para liderar uma nova equipa de investigação em inteligência artificial. O regresso à OpenAI, criadora do ChatGPT, é uma nova reviravolta numa história que eclodiu repentinamente com a demissão inesperada de Sam Altman.

Sam Altman foi demitido na passada sexta-feira, 17 de Novembro, por motivos que ainda não são completamente claros. ​A nota publicada pelo conselho de administração dizia apenas que o afastamento era o resultado de uma "revisão deliberativa" que havia determinado que o CEO "não era consistentemente sincero nas suas comunicações com o conselho, prejudicando a sua capacidade de exercer as suas responsabilidades". "O conselho já não confia na sua capacidade de continuar a liderar a OpenAI", anunciou, sem especificar casos em que Sam Altman tenha faltado às suas responsabilidades.

Após o anúncio, mais de 500 trabalhadores da OpenAI enviaram ao conselho de administração uma carta em que ameaçavam despedir-se caso Sam Altman não voltasse para a empresa, admitido a possibilidade de seguir com ela para a nova equipa na Microsoft. Seria um verdadeiro êxodo de recursos humanos para OpenAI, que tem cerca de 700 funcionários, e colocaria em xeque uma venda de acções avaliada em 86 mil milhões de dólares.

Emmett Shear, que substituiria Sam Altman como CEO interino, disse estar "profundamente satisfeito com este resultado, após cerca de 72 horas de trabalho muito intenso": "Ao entrar na OpenAI, não tinha certeza de qual seria o caminho certo. Este foi o caminho que maximizou a segurança, enquanto fez o que era certo por parte de todas as partes interessadas envolvidas. Estou feliz por ter feito parte da solução".

Quanto aos membros do novo conselho de administração, Bret Taylor é co-criador do Google Maps, foi director tecnológico da Facebook e presidente do conselho de administração do Twitter até à compra da rede social por Elon Musk. Larry Summers foi secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos, presidente da Universidade de Harvard e director do Centro Mossavar-Rahmani para os Negócios e Governo da Harvard Kennedy School. Adam D'Angelo foi director de tecnologia do Facebook e fundador da Quora.