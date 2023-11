“Sempre fomos bem tratados”. Imigrantes reclamam libertação dos patrões suspeitos de tráfico de humanos

Com os patrões detidos, imigrantes queixam-se de terem ficado sem trabalho. A apreensão das carrinhas de transporte estará, por outro lado, a impedir as mulheres de levar as crianças à escola.

O cenário que se viveu esta manhã, na vila alentejana de Cuba, foi, no mínimo, insólito. Cerca de uma centena de imigrantes concentraram-se em frente ao tribunal, empunhando cartazes a reclamar a libertação das pessoas que foram detidas durante a megaoperação da Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de integrarem uma rede que se dedicava ao tráfico de seres humanos. Apesar das condições insalubres em que vivem e que o PÚBLICO testemunhou, os manifestantes empunhavam cartolinas com frases que realçavam as boas condições de trabalho e de relacionamento que mantinham com os patrões detidos.