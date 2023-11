Do tempo de serviço a calculadoras gratuitas, eis algumas propostas para mudar o OE para a educação

São mais de 100 as propostas de alteração do Orçamento de Estado para a Educação e a Ciência. Votações começam nesta quarta-feira.

À excepção da Iniciativa Liberal e do PAN, todos os outros partidos da oposição apresentaram propostas para incluir a recuperação total do tempo de serviço dos professores que esteve congelado no articulado do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).