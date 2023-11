Extrema-direita vence eleições nos Países Baixos, segundo sondagem à boca das urnas

Partido liderado por Geert Wilders poderá conquistar 35 lugares no Parlamento de 150, mais nove do que a coligação de centro-esquerda liderada por Franz Timmermans.

O Partido da Liberdade (PVV), de extrema-direita, poderá ser o mais votado nas eleições legislativas antecipadas que se realizaram esta quarta-feira nos Países Baixos, segundo uma sondagem à boca das urnas, divulgada logo após o fecho da votação.

“Teremos de encontrar formas de estar à altura das esperanças dos nossos eleitores, de voltar a colocar os holandeses no primeiro lugar”, disse Wilders após a sondagem à boca das urnas ter mostrado que o PVV dispunha de uma larga vantagem sobre os outros partidos. “Agora é a altura de os partidos procurarem acordos, não podemos ser ignorados”, acrescentou.

De acordo com a sondagem da Ipsos, o partido liderado por Geert Wilders conseguirá 35 lugares dos 150 lugares no Parlamento neerlandês, mais nove do que a coligação Partido Trabalhista-Esquerda Verde (PvDA-GL, centro-esquerda e ecologia), liderada pelo antigo vice-presidente da Comissão Europeia, Franz Timmermans, que poderá chegar aos 26 assentos parlamentares.

Em terceiro lugar, segundo a sondagem da Ipsos, aparece o Partido Popular da Liberdade e Democracia (VVD, centro-direita), do primeiro-ministro em exercício Mark Rutte e agora liderado por Dilan Yesilgoz-Zegerius, com 23 lugares no Parlamento, seguido pelo Novo Contrato Social (NSC, centro), o partido fundado apenas em Agosto pelo antigo deputado do Apelo Democrata-Cristão (CDA, democracia cristã), Pieter Omtzig.

As sondagens à boca das urnas são geralmente fiáveis nos Países Baixos, com uma margem de erro de cerca de dois lugares. A vantagem do PVV parece, assim, ser demasiado grande para que o resultado se altere significativamente.

Numa eleição que contou com 66% de participação, Wilders parece ter capitalizado nas propostas de restrição à imigração - a questão que desencadeou o colapso do último governo de Rutte após 13 anos no poder - e que foi um tema-chave durante a campanha.

“Já chega. Os Países Baixos não aguentam mais. Temos de pensar primeiro no nosso próprio povo. Fronteiras fechadas. Zero requerentes de asilo”, dissera Wilders num debate televisivo antes da eleição desta quarta-feira.

Auto-proclamado fã do primeiro-ministro húngaro Victor Orbán, Wilders é explicitamente anti-UE e propõs que os Países Baixos retomem o controlo das suas fronteiras, a que junta a redução significativa dos pagamentos à União Europeia e o bloqueio à entrada de novos membros.

O líder do Governo da Hungria não perdeu tempo, aliás, a felicitar Wilders pela vitória eleitoral. "Os ventos de mudança estão a chegar", escreveu Orbán na sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Wilders também tem dito repetidamente que os Países Baixos deviam deixar de fornecer armas à Ucrânia, afirmando que o país precisa delas para se poder defender. No entanto, nenhum dos partidos com os quais poderá potencialmente formar governo partilha estas ideias.

Wilders defende também a “desislamização” dos Países Baixos, apesar de ter tentado suavizar a sua retórica anti-islão durante a campanha eleitoral. Se se confirmarem as sondagens, o líder partidário que no passado foi rotulado como uma versão neerlandesa de Donald Trump terá agora a difícil tarefa de formar governo, já que os principais partidos já manifestaram a sua relutância em coligar-se com o PVV.

“Decidi votar em Geert Wilders. Penso que o seu manifesto é melhor do que nos últimos anos, um pouco mais suave em tudo. Isso agrada-me”, disse a eleitora Ria van der Vaarst, citada pela Reuters.

A votação decorreu em assembleias de voto que incluíram os museus Anne Frank e Van Gogh em Amesterdão, clubes, estações de comboio e até um jardim zoológico.