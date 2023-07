Governo dos Países Baixos cai após divergências sobre imigração

O Governo dos Países Baixos, liderado por Mark Rutte, vai apresentar a sua demissão após a ausência de acordo sobre uma reforma das leis de imigração e asilo, anunciou a União Cristã, partido que integrava a coligação de centro-direita no poder.

"Os quatro partidos concluíram que não conseguem chegar a um acordo sobre a imigração. Consequentemente, decidiram pôr fim a este Governo", anunciou o porta-voz do partido, Tim Kuijsten.

Em causa estava uma proposta do partido conservador VVD, de Rutte, para estabelecer um limite de 200 familiares de refugiados reunidos por mês, com um período de espera de dois anos antes de entrarem nos Países Baixos. A medida foi rejeitada pelo partido progressista D66 e pela União Cristã, que considerou que a proposta atentava contra os direitos das famílias.

Os pedidos de asilo nos Países Baixos aumentaram em cerca de 30% para um total de 46 mil em 2022. As previsões apontam para mais de 70 mil pedidos de asilo até ao final de 2023, números que superam o recorde histórico de 2015.

O Governo que agora cai é o quarto executivo de coligação liderado por Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos desde 2010. É esperada a realização de eleições antecipadas no Outono. Nas sondagens, os conservadores do VVD foram recentemente ultrapassado pelos populistas agrários do BoerBurgerBeweging (BBB, ou Movimento de Cidadãos Agricultores), que venceu as eleições regionais de Março, que determinaram a actual composição do Senado.