Estudantes da Universidade do Minho alertam para condições precárias em residências

Alunos queixam-se de falhas nas estruturas, humidade e equipamentos obsoletos nas quatro residências da UM. A instituição diz que no próximo ano lectivo as duas novas residências estarão operacionais.

Meia centena de estudantes da Universidade do Minho saíram esta quarta-feira à rua para protestar contra a falta de condições nas residências estudantis e contra o custo cada vez mais elevado do alojamento. “Há muitos alunos que desistem da universidade porque não conseguem comportar os custos”, alertou esta tarde Gonçalo Silva, o porta-voz da manifestação realizada em frente à reitoria, em Braga, e que culminou com a entrega de um abaixo-assinado ao próprio reitor, Rui Vieira de Castro, que assinalou o “esforço” que está a ser feito para melhorar as condições dos estudantes.