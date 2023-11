“Apalpa-os”, é o mote da campanha pela detecção precoce do cancro do testículo

A Associação Vidas Reais Causas Reais junta-se a João da Silva pelo cancro do testículo. O objectivo é alertar para a importância do auto-exame.

João da Silva, cronista do PÚBLICO, juntou-se à Associação Vidas Reais Causas Reais para uma campanha de sensibilização sobre a doença com que já viveu: o cancro do testículo. “Apalpa-os” pretende alcançar as faixas etárias mais jovens, entre os 14 e os 35 anos, nas quais a doença é mais prevalente.

O nome da iniciativa é auto-explicativo, uma palavra de ordem para que os jovens realizem o auto-exame com frequência, pois esta é a única forma de detectar a doença numa fase inicial. A consciencialização passará por disseminar informações cruciais sobre o auto-exame, actuando maioritariamente em escolas, universidades, clubes desportivos e empresas.

João da Silva explica que é necessário “desmistificar o tema e mostrar que se pode falar disso sem tabus. É importante que qualquer jovem que perceba algo de anormal nos seus testículos saiba que não precisa de sentir vergonha ao procurar ajuda. Um problema nos testículos não afecta a masculinidade”.

Foto Cartaz da iniciativa "APALPA-OS", pela deteção precoce do cancro do testículo. Cortesia de João da Silva

“Agradeço tudo o que fizerem para que os homens não cheguem até nós com a doença num estado tão avançado”, declara António Portugal, médico oncologista do IPO de Lisboa. Segundo a mesma instituição, todos os anos são diagnosticados entre três a dez casos em cada cem mil homens, mas o número tem vindo a aumentar.

Foi aos 31 anos que João da Silva enfrentou o cancro, com duas recidivas. “Acredito que o testemunho na primeira pessoa pode fazer a diferença na sensibilização”, defende, salvaguardando a necessidade de “ser incisivo na comunicação, sem alarmar os jovens”.

Em 2022, João da Silva já tinha organizado outra campanha de consciencialização para o tema. Numa caminhada de 380 quilómetros, percorridos entre 28 de Setembro e 13 de Outubro, ligou os IPO do Porto, Coimbra e Lisboa. Arredondando, chamou-lhe "300 km de Esperança". O objectivo era transmitir uma mensagem de coragem e esperança a todos os que atravessassem momentos difíceis e foram doados quase mil euros para apoiar crianças e jovens com cancro.

Texto editado por Bárbara Wong