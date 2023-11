Marcelo e Costa com falta de chá

Entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, o clima de paz institucional parece ultrapassado. Depois da demissão do primeiro-ministro, Costa adoptou um discurso sem medos e critica o Presidente da República. Entre Belém e São Bento o tempo voltou a ser de muita agitação, num país que vive na ressaca de um terramoto político de consequências imprevisíveis.

