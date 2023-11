De um quarto no Porto, Guilherme dá música à diáspora palestiniana

Todos os meses, Guilherme Marques dá música à Rádio Alhara da Palestina. Meio Dia Meio Noite é um programa de rádio que é o resultado da curadoria de música – e apenas música — que o portuense de 35 anos faz. Mas como é que isto aconteceu?

Foi fruto de uma sequência de coincidências, como vai contando Guilherme Marques ao P3. O jovem nasceu em Viseu, vive no Porto há uma década e é formado em Comunicação Multimédia. É professor universitário e fotógrafo freelancer, e, antes disso, passou pelo Canal180. Apenas uma coisa se manteve sempre: o gosto pela música.

O Meio Dia Meio Noite (MDMN) já era uma ideia antiga. A oportunidade de o tirar “da gaveta” surgiu quando foi ao festival Le Guess Who?, em Utrecht, Países Baixos, onde ficou a conhecer a estação Alhara e um dos fundadores, Yousef Anastas. Encontraram um gosto em comum, mantiveram o contacto. Foi aí que ganhou coragem para lhe apresentar o programa – e assim nasceu o seu “part-time” (ainda que não seja remunerado).

O conceito do programa é apresentar “música que, de alguma forma, remete para um ambiente de transição, dessa ideia de dia para a noite”. Remete para os “espaços de passagem” – locais “onde as pessoas não ficam muito tempo”. Ou, como neste caso, alude à passagem “de uma altura do dia para outra”: o programa passa às 17h, hora de Ramallah (15h em Portugal continental), e, dependendo da altura do ano, “há mesmo essa transição por volta dessa hora”, explicou.

Mas, afinal, o que escolhe para o seu programa? “Um bocado de folk, uma electrónica mais minimalista. Sei que isto é subjectivo, são coisas mais calmas, mais introspectivas, que é o que precisamos ao final do dia”, clarificou.

“Acredito cada vez menos em dividir a música por géneros, em caixas fechadas. Tenho a tendência de ver a música como um ambiente”, explicou.

Uma rádio entre “momentos de crise”

Yousef e Elias Anastas fundaram a rádio Alhara em 2020. Por causa da pandemia, a diáspora viu-se impedida de regressar a casa. A estação cumpria a missão de trazer um pouco da Palestina aos cidadãos expatriados. Com o estalar da guerra, a adaptação foi “natural”: “Uma estação que nasce em tempo de crise adaptou-se a outro momento de crise”, descreve Guilherme.

Assume que trabalhar com a rádio Alhara fê-lo ver “a ocupação”, como descreve, com outros olhos. Conhecer pessoas que de facto vivem as consequências (directas ou indirectas) da situação é diferente de informar-se apenas pelas notícias.

“O Yousef é da zona da Cisjordânia, não de Gaza, e sente as dificuldades de locomoção quando vai visitar a família”, ilustra. “Quando sabemos as coisas no abstracto, através dos meios de comunicação, é totalmente diferente de ouvir alguém que, na primeira pessoa, nos conta a sua relação com aquele território.”

Quando a rádio lhe lançou um repto – a Guilherme e a todos os outros colaboradores – para que virassem os holofotes para a guerra, não esconde que foi um “desafio complicado”, por não estar na Palestina e por ter um programa só de música.

Sentiu-se “a entrar em terreno” desconhecido, mas sabia que “tinha uma ferramenta ao seu dispor e que a devia aproveitar”. Na última edição de MDMN, cruzou um poema da poetisa e artista libanesa Etel Adnan, The Arab Apocalypse, e decidiu sair do seu “viés de pessoa que habita o mundo ocidental”, procurando “cruzar músicas apenas de artistas árabes”.

Vê com bons olhos esta mudança de tom no seu programa, “pelo desafio e pela oportunidade de exercer, não activismo, mas uma espécie de soft power através da música”.

“Sei que muitas pessoas sentem impotência nesta situação. Não estou a dizer que o que faço tem um impacto directo, mas acho que este tipo de coisas também ajuda. Não sou músico, mas expresso-me através da música e é desafiante fazer as pessoas pensar num tema tão complexo através do som sem palavras”, diz.

O programa MDMN pode ser ouvido no site da Rádio Alhara, nas emissões em directo. O arquivo dos programas pode ser encontrado no Mixcloud.

