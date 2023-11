Nuno Lopes, you too?

Há um lado político no movimento Me Too que pode legitimar a proposta subversiva que contém. É de uma verdadeira subversão que se trata. Vejamos. O movimento pede à comunidade que — perante uma denúncia de assédio sexual, importunação, abuso, violação, maus tratos ou violência doméstica — confie na vítima. É pedido a todos solidariedade com a vítima e uma mitigação do princípio da presunção da inocência do agressor ou assediador. Há aqui um regime de exceção ao comportamento que é exigido à comunidade no decurso de um processo judicial.

