O centro de dados de Sines vale todo este imbróglio?

Com base no que se sabe, o grande centro de dados de Sines parece longe de constituir uma aposta decisiva para o nosso futuro comum.

Um governo suportado por uma maioria absoluta caiu por causa de um centro de dados que está a ser construído em Sines. Na essência, esta é a história que conhecemos até agora sobre a Operação Influencer. O Ministério Público suspeita de que a Start Campus, empresa responsável pelo projecto, beneficiou de favores especiais do Governo, por via de advogados com relações próximas aos detentores do poder político. O primeiro-ministro demissionário sugeriu (sem o dizer) que o Governo agiu para atrair um grande investimento. Mas sabemos pouco sobre o valor que esse investimento tem para o país.