O arrependimento de Carneiro e a hipótese da Geringonchega

Há, por estes dias, sinais de arrependimento na candidatura de José Luís Carneiro à liderança dos socialistas. Se, à direita, se ouviram elogios à postura de Carneiro, dentro do PS apareceram vozes críticas a um candidato que se metia no papel de moleta do PSD. Com o Chega a querer parecer que está a moderar o discurso e com o PSD a agitar as águas, o Soundbite estreia um novo termo para uma possível solução política pós 10 de Março: Geringonchega.

