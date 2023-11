Albânia: oposição ateou incêndio no Parlamento para travar votação do orçamento

Os deputados do Partido Democrata da Albânia acusaram o Governo de tentar silenciar a oposição. Apesar dos protestos, o Orçamento do Estado foi aprovado.

Nas imagens divulgadas pela Reuters, é possível ver os deputados a lançar bombas de fumo e a empilhar cadeiras no centro do hemiciclo. Durante os protestos, um outro deputado terá ateado um incêndio que foi extinto por outros parlamentares. Os seguranças presentes no local tentaram afastar os manifestantes do lugar em que se encontrava sentado o primeiro-ministro albanês, Edi Rama.

Apesar dos protestos, o Partido Socialista, que detém maioria absoluta, avançou com a votação, na qual o orçamento foi aprovado, e passados cinco minutos encerrou a sessão.

O líder do Partido Democrata, Sali Berisha, antigo primeiro-ministro que foi também o primeiro Presidente pós-comunista da Albânia de 1992 a 1997, disse ser necessário "trazer o pluralismo ao Parlamento", acusando o Governo de silenciar a oposição. A oposição pretende ainda constituir comissões de inquérito a casos de corrupção que possam envolver membros do Governo, mas os socialistas consideram a proposta inconstitucional.

Os desentendimentos entre os deputados começaram no mês passado, quando Berisha foi acusado de corrupção. O antigo primeiro-ministro nega as acusações e diz que o processo no qual é acusado tem motivações políticas.