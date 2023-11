Porto aprova “o orçamento possível” e Rui Moreira pede nova lei de financiamento das autarquias

Executivo aprovou orçamento de 412 milhões de euros para 2024, com abstenção do PS e votos contra da CDU e BE. Proposta bloquista para criar plano municipal de combate à pobreza foi rejeitada

Um orçamento “muito difícil” e “prudente” ou, por outras palavras, “o orçamento possível”, tendo em conta as “preocupações a longo prazo” do município. O executivo do Porto aprovou esta segunda-feira, numa reunião privada, o orçamento para 2024, com abstenção do PS e votos contra da CDU e do BE. Rui Moreira não escondeu que há preocupações, sobretudo decorrentes do aumento da despesa corrente, pese embora o Porto, pela capacidade de endividamento, possa passar entre os pingos da chuva.