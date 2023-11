Uma base de dados que quer “marcar uma página na história da fotografia portuguesa”

O projecto Nervo é uma exposição no CPF (Porto), que ali ficará até Março, e um repositório digital (em construção) de livros de fotografia editados em Portugal no século XXI.

Nas paredes de uma sala não muito grande do Centro Português de Fotografia (CPF), no Porto, estão coladas várias palavras, iniciadas por todas as letras do alfabeto, excepto “k”, “w” e “y”. E nos móveis expositivos estão diversos livros de fotografia, cada um dos quais surge acompanhado de uma pequena ficha identificativa e também de algumas palavras-chave: “etiquetas” (do inglês tags) que procuram resumir o(s) seu(s) tema(s).