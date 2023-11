Três activistas climáticos detidos após acção na escadaria do Parlamento

Os estudantes subiram os degraus para pintar as escadas e abriram uma faixa para pedir o fim do uso de combustíveis fósseis. PSP confirma três detenções.

Três estudantes activistas climáticos foram detidos no domingo pela PSP após terem subido a escadaria da Assembleia da República para pintar as escadas e depois de terem aberto uma faixa para reivindicar o fim aos combustíveis fósseis até 2030.

"Hoje [domingo] à tarde várias dezenas de estudantes preparavam-se para acampar em protesto pelo fim aos combustíveis fósseis frente à Assembleia da República quando três estudantes subiram as escadarias para pintar as escadas e abrir uma faixa que reivindicava o fim aos combustíveis fósseis até 2030. As três estudantes foram arrastadas pela polícia e detidas", refere o movimento Greve Climática Estudantil, em comunicado.

Leonor Chicó, do movimento, disse à Lusa que o objectivo inicial era os estudantes ficarem acampados em frente ao parlamento, mas, após as detenções das activistas, por volta das 19h, foi convocada uma vigília junto à esquadra da PSP do Calvário para onde as estudantes foram levadas.

Contactado pela Lusa, o oficial de dia do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP apenas confirmou as três detenções.

Segundo o movimento Greve Climática Estudantil, os estudantes realizaram ainda uma assembleia junto ao parlamento para organizar as acções que vão decorrer na próxima semana.

Estas acções reivindicam "o fim aos combustíveis fósseis até 2030 e electricidade 100% renovável e acessível até 2025, fazendo deste o último inverno em que gás fóssil é utilizado para produzir electricidade em Portugal", referem.

Na última semana foram várias as acções realizadas pelos estudantes activistas climáticos em várias universidades de Lisboa, o que levou a várias detenções.