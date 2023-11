Como uma alteração de critérios fez a Católica deixar de ser “a melhor universidade”

Durante quatro anos, a Universidade Católica Portuguesa (UCP) foi a “melhor universidade” nacional no ranking do Times Higher Education (THE), um dos mais conceituados a nível global. Mas os critérios usados para medir a produção científica das instituições foram sempre contestados por vários especialistas, entre os quais o antigo presidente da agência de avaliação portuguesa Alberto Amaral. A publicação britânica aceitou, este ano, rever a sua fórmula. Resultado: a Católica passou de primeira para décima entre as representantes nacionais. A Universidade de Coimbra é quem agora lidera.

