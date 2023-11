Do aumento do salário mínimo ao apoio às rendas: o que Marcelo assinou desde a crise

Desde que o pedido de demissão do primeiro-ministro abriu uma crise política, o Presidente da República já promulgou dez diplomas entre decretos do Governo e da Assembleia da República. O aumento do salário mínimo para 820 euros e o reforço do apoio às rendas das casa estão entre as medidas que já tiveram luz verde de Marcelo Rebelo de Sousa, permitindo a entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2024.

