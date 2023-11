Abertura do reservatório das Amoreiras vai criar ligação pedonal a Campo de Ourique

O início do próximo Verão deverá assistir à criação de mais uma área de espaço público em Lisboa com a abertura à fruição da zona relvada situada sobre o reservatório das Amoreiras, gerido pela Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL). O franquear das cancelas do recinto, confirmado ao PÚBLICO pela entidade gestora do abastecimento da água à capital, permitirá, não apenas o surgimento de mais uma área de lazer, mas também de uma nova ligação pedonal directa entre o centro comercial e o bairro de Campo de Ourique. A abertura, que permitirá ainda às pessoas desfrutarem da área arborizada contígua, porá fim a um impasse com mais de duas décadas quando, no início deste século, ali funcionou brevemente um campo de treinos de golfe.

