TAD pune Luis Rubiales com suspensão de três anos

Ex-presidente da federação espanhola de futebol deverá recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto.

Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), terá, de acordo com decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) espanhol, de cumprir suspensão de três anos no que diz respeito a cargos relacionados com o futebol.

A medida divulgada esta sexta-feira surge ainda na sequência dos episódios que envolveram a futebolista Jenni Hermoso e a celebração, na tribuna do Australia Stadium, em que Rubiales tocou, de forma provocatória, os próprios genitais após a conquista do Mundial de futebol feminino frente à selecção de Inglaterra.

A defesa de Rubiales deverá, contudo, recorrer da decisão – um ano e meio pelo beijo não consentido e igual período pela cena na bancada -, que considera “injusta e sem fundamento jurídico”, alegando que o castigo não poderia ir além de advertência, multa ou inibição de três ou seis meses.

Luis Rubiales enfrenta ainda um castigo de três anos imposto, a 30 de Outubro, pelo Comité Disciplinar da FIFA. Processo relativamente ao qual corre, no Comité de Apelo, recurso do ex-presidente da RFEF.

Segundo os media espanhóis, independentemente do desfecho destes casos, Rubiales nunca mais poderá desempenhar qualquer cargo na RFEF, uma vez que o comportamento e a sanção imposta ao ex-líder viola a lei do Conselho Superior de Deportes, órgão que rege a eleições daquele organismo.