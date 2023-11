Saúde mental, artes, território: a Culturgest vai ter um Dia do Estudante (e a entrada é grátis)

Se és estudante do ensino superior ou profissional, podes inscrever-te no “Dia do Estudante” da Culturgest. No dia 22 de Novembro, a programação é dedicada aos jovens das 10h às 22h.

Saúde mental, acessibilidade territorial, artes visuais, música e arquitectura: estes são alguns dos temas que vão marcar esta edição do Dia do Estudante da Cultugest, em Lisboa. No dia 22 de Novembro, o programa vai ser dedicado a estudantes do ensino superior ou profissional e, para ires, só tens de te inscrever – é gratuito.

O programa está preenchido: há exposições, visitas guiadas e conversas. O dia começa às 10h com uma visita aos “bastidores” da Cultugest, guiado por quem lá trabalha diariamente.

Para as 12h está agendada uma conversa sobre saúde mental e juventude. Apesar de serem “os melhores anos” da vida, quando algo corre mal, a quem se pode recorrer? A conversa contará com a participação de Catarina Ruivo (Federação Académica de Lisboa), Olga Cunha (psicóloga na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa) e Simão Van Zeller (que tem a página @atualmente no Instagram, sobre saúde mental).

Mais tarde, pelas 14h30, os vencedores do Concurso Caixa Para Jovens Artistas Adriana Proganó e João Gabriel juntam-se ao ao curador Bruno Marchand e à investigadora e artista Lígia Afonso para uma conversa sobre a condição dos jovens artistas em Portugal.

A arquitectura também entra na programação: “Cuidar de um país” é o mote para o debate que terá início às 18h. Os profissionais ligados à área — Désirée Pedro, Carlos Antunes e Maria Manuel Oliveira — vão estar à conversa sobre o papel da arte e arquitectura na resolução de diferentes problemáticas de estruturação territorial, da hiperconcentração da população em algumas zonas do país ao decréscimo do total da população.

A partir das 21h, o foco estará na música. O músico de electrónica Matthew Herbert alia-se ao baterista suíço Julian Sartorius para um concerto onde apresentam o álbum Drum Solo.

O dia conta ainda com uma feira de livros de arte, das 11h às 18h. A inscrição pode ser feita aqui, mas algumas actividades têm limite de lotação.

Desde que abriu portas, em 1993, a Culturgest tem-se dedicado à arte contemporânea, com uma programação regular no mundo das artes performativas, cinema, música e pensamento do presente.

Texto editado por Inês Chaíça