Escolher o cessar-fogo já!

Decidir face a um dilema constitui um desafio a vários níveis, porque o próprio do dilema é a dificuldade em determinar a melhor solução para um problema cuja resposta será forçosamente imperfeita, frustrante. Há dilemas mais fáceis de gerir do que outros. Não é a mesma coisa hesitar entre um gelado de chocolate ou baunilha e não saber como se posicionar diante de conflitos mundiais complexos que implicam a vida de pessoas. Face à dificuldade que pensamos não nos atingir diretamente, podemos decidir ficar em cima do muro, encolher os ombros e dizer “isto é complicado!” Ou então adotar uma postura que pensamos ser de moderação, de equilíbrio, do tipo “todos têm ou ninguém tem razão”. Este tipo de postura resulta normalmente na inação. E, por vezes, a inação é já em si uma decisão, uma escolha moral, nomeadamente em situações de opressão.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt