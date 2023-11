Como destruir um grande clube de futebol

Aprende-se muito com as cenas de pancadaria na Assembleia Geral Extraordinária do Futebol Clube do Porto, porque estamos a assistir à lenta destruição da instituição que dominou o futebol português desde a década de 80. O mais curioso é isto: essa destruição acontece não por causa do ódio dos inimigos do FC Porto, mas por causa do excesso de amor dos seus sócios – os sócios do FCP gostam tanto de Jorge Nuno Pinto da Costa que se tornaram cegos a todas as barbaridades que a sua direcção tem vindo a cometer nos últimos anos, e à catástrofe que tem sido a gestão do clube.

