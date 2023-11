Zelensky diz que a Ucrânia obrigou a Rússia a recuar no mar Negro

O Presidente Volodymyr Zelensky afirmou esta quinta-feira que a Ucrânia retirou a iniciativa à Rússia no mar Negro e forçou os navios de guerra russos a recuar, graças à utilização de drones navais.

“Pela primeira vez no mundo, foi no mar Negro que uma frota de drones navais começou a operar - uma frota ucraniana”, escreveu Zelensky na aplicação de mensagens Telegram. “Conseguimos retirar a iniciativa à Rússia no mar Negro…”, acrescentou, recordando que, desde os primeiros dias da invasão russa da Ucrânia, em Fevereiro de 2022, Moscovo bloqueou os portos ucranianos e danificou as infra-estruturas portuárias e de exportação de cereais, perturbando os mercados alimentares mundiais.

No entanto, ao longo da guerra, a Ucrânia conseguiu alterar o equilíbrio de poder, disse Zelensky, e agradeceu à Turquia, Bulgária, Roménia e Moldávia, países também banhados pelo mar Negro, pelo seu apoio.

“Conseguimos mostrar que a cooperação entre os países da região do mar Negro, com o apoio dos parceiros, pode devolver a estabilidade ao mercado alimentar mundial”, disse o líder ucraniano numa reunião de representantes dos países do mar Negro. “Conseguimos proporcionar essa protecção à parte ocidental do mar Negro, que permite agora o funcionamento dos nossos corredores marítimos de exportação. A região do Danúbio também está a ganhar uma nova importância - é igualmente fundamental para a segurança mundial”, afirmou Zelensky.

Depois de Moscovo ter abandonado a Iniciativa dos Cereais do Mar Negro, mediada pela ONU, que permitia a passagem segura de cereais para fora da Ucrânia, um dos principais exportadores e produtores mundiais de cereais, Kiev criou um corredor alternativo em Agosto. Desde então, a Ucrânia conseguiu exportar quatro milhões de toneladas de carga através desse novo corredor, disse Zelensky.

A Rússia intensificou os seus ataques com drones e mísseis contra os portos marítimos ucranianos e as infra-estruturas de cereais, mas a Ucrânia lançou ataques com drones marítimos contra navios russos.