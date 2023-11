Vai viajar com alguém pela primeira vez? Atenção a dez sinais de alerta

As viagens têm o poder de nos mudar, de nos sacudir até à alma e de remodelar a nossa forma de ver o mundo. Também podem mudar a forma como vemos os nossos companheiros de viagem – nem sempre para melhor.

Foi o que aconteceu a Martha Shaughnessy, fundadora da Key PR, numa viagem à Argentina com amigos em 2009. Após um longo dia de viagem, o grupo de oito pessoas chegou ao balcão de uma empresa de aluguer de veículos e descobriu que a empresa não tinha mais carrinhas.

Alguns dos amigos explodiram, gritando e agitando cópias do contrato de aluguer. "Tornou-se quase uma escalada competitiva entre eles", conta Shaughnessy. O espectáculo não ajudou o grupo a obter um veículo, mas mudou a forma como Shaughnessy pensava naqueles amigos. "Deu-me vontade de me arrepiar quando vi aquilo", recorda.

Viajar para um sítio novo está muitas vezes cheio de obstáculos. Haverá inevitavelmente problemas a resolver com os nossos companheiros, quer os conheçamos desde sempre, quer ainda estejamos a ficar amigos.

"Pode amar e confiar em alguém e gostar da sua companhia, mas, se não tiver viajado com essa pessoa, pode ficar realmente surpreendido com algumas das diferenças de personalidade que não notou", aponta Andrea Bonior, psicóloga clínica licenciada e apresentadora do podcast Baggage Check. "Em parte, isso deve-se ao facto de as viagens poderem ser stressantes de diferentes formas da vida quotidiana, e penso que as pessoas reagem a isso de forma muito diferente."

Há pessoas com quem provavelmente não deve viajar – para seu bem e para o bem delas. Estes são os sinais de que pode estar com o parceiro de viagem errado, de acordo com os viajantes que inquirimos.

Andam descalços nos aviões

Não. Não, não, não, não, não, não. E, no entanto, as pessoas fazem-no a toda a hora. Até na casa de banho. Não vamos viajar com essas pessoas.

Eles estranham o que come

Uma coisa é ter as suas próprias preferências alimentares, outra é forçá-las a outras pessoas. Numa viagem recente a Barcelona, Sandra Weinacht, que é co-proprietária da empresa de turismo Inside Europe Travel Experiences, deu por si a comer um prato de sardinhas debaixo da mesa porque o seu companheiro, que era esquisito, não gostou do aspecto das mesmas. Passo.

Levantam-se assim que o avião aterra

Vivemos numa sociedade e há regras para sair do avião numa ordem eficiente. Se se deslocarem para a coxia demasiado cedo, acabou-se.

Estão a tentar fazer demasiadas coisas

Um itinerário muito preenchido é como um castelo de cartas. Uma chegada tardia de um táxi pode deitar tudo a perder. Mais importante ainda, estão a estragar o ambiente. Como disse o escritor de viagens Jake Emen, "se tentarmos forçar demasiado, tiramos todas as incógnitas divertidas, as ocorrências aleatórias, os desvios e as interacções interessantes que são a verdadeira magia das viagens".

Ouvem o telemóvel sem auscultadores

A ex-comissária de bordo Shawn Kathleen, que criou a conta popular de Instagram @passengershaming, tem "notado muitas pessoas referindo-se aos 'seus direitos'" nos aviões ultimamente, disse. Por exemplo, "tenho o direito de ouvir o meu vídeo sem auscultadores". Não é o seu direito ouvir vídeos, música ou chamadas telefónicas em voz alta. É motivo para divórcio.

Põem a mala em cima da cama

Perigoso? Não. Mas, para muitos, é um hábito tão nojento que acaba com a relação. (Três palavras: chão, casas de banho, aeroporto).

Só comem em cadeias de restaurantes

Um bom parceiro de viagem abraça o ditado "quando em Roma, sê romano". Um parceiro duvidoso só quer comer o que consegue arranjar em casa. Se não tem a curiosidade de experimentar nada de novo num local que escolheu visitar, isso é um sinal de alerta. "Conheço alguém que foi a Paris e comeu no McDonald's a maior parte do tempo que lá esteve", diz o escritor Wilder Shaw. "Para mim, isso é um não."

Chegam ao aeroporto demasiado cedo

O seu parceiro de viagem ideal está na mesma página sobre quando chegar ao aeroporto. O seu pesadelo é um extremista em relação a isso – extremista tipo quatro horas antes do voo. "Não sei o que estão a tentar fazer", diz o escritor de viagens Brad Japhe. "Será que estão ansiosos por explorar as opções de comida e bebida da zona de embarque? Porque isso é um enorme sinal de alerta. Ainda mais se for para os buffets de lounge".

Chegam ao aeroporto demasiado tarde

Existe o ridículo de chegar muito cedo, e depois existe o atraso que é um sinal de alerta. Se está a tentar quebrar um impasse, opte pelo lado que prefere chegar mais cedo para aliviar o stress do madrugador do grupo. De qualquer forma, é mais agradável. Pelo menos para Shaw. "Tenho de chegar cedo", diz. "Tenho de comer o meu lanche, tenho de levantar-me cedo. Tenho de gastar uns 19 dólares numa salada Caesar."

Fingem um cão de apoio emocional

Não se podem dar ao trabalho de pagar a taxa do animal de estimação, por isso compraram online um colete para identificar um suposto animal de suporte emocional e assim enganam a companhia aérea. Não gosto de ver isso. "Não posso estar a lidar com alguém que tem um animal de serviço falso", diz Shaw. "Para mim, isso também é um não."