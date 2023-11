Trabalhadores da União das Misericórdias manifestam-se por melhores condições

Um grupo de trabalhadores da União das Misericórdias Portuguesas manifestou-se esta quarta-feira à tarde frente à sede da instituição, em Lisboa, para exigir melhores salários, pagamento de feriados, 35 horas de trabalho e 25 dias de férias.

"Mais de 80% dos trabalhadores que representamos ganha o salário mínimo", disse à agência Lusa fonte sindical no local.

De acordo com a mesma fonte, as misericórdias portuguesas têm cerca de 44 mil trabalhadores.

A concentração, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP/CGTP-IN) reuniu perto de 20 funcionários, que prometeram não desistir da luta por melhores condições de trabalho e por um contrato colectivo que assegure os direitos exigidos.

"Lutar, lutar, para o salário aumentar", "É justo e necessário o aumento do salário", "Contra a exploração, a luta é a solução" e "Está na hora, está hora, o contrato para fora" foram algumas das palavras de ordem gritadas à porta da sede da União das Misericórdias Portuguesas, em que um painel anuncia "Descubra a Misericórdia da sua terra (...) Onde mora a solidariedade".

"Neste momento, a UMP chantageia-nos para assinarmos de cruz os contratos colectivos de trabalho que já existem e que foram negociados em Março e o que queremos é equiparar ao que existe no sector social", afirmou à Lusa a dirigente do CESP Catarina Fachadas, referindo que os funcionários das IPSS ganham mais.

Segundo a mesma fonte, está em curso uma tentativa de conciliação no Ministério do Trabalho, mas a UMP não tem manifestado disponibilidade para fazer alterações ao que já acordou com outros sindicatos. "No dia 24 de Novembro há uma nova reunião no ministério, em que irão responder à nossa proposta", avançou a dirigente sindical.

A mesma responsável sublinhou que a lei de 2022 já confere direitos como o pagamento do trabalho em dias feriados e das diuturnidades, mas que "muitas misericórdias" não puseram em prática.

"Há pessoas com 20 anos de casa que recebem o mesmo que outros trabalhadores que entraram recentemente, não só porque o salário não faz essa diferenciação, mas pelo não-pagamento das diuturnidades ", exemplificou.

Numa posição divulgada em comunicado, o CESP defendeu a urgência de consagrar direitos num contrato colectivo de trabalho e de acabar com "a discriminação dos trabalhadores das Santas Casas face ao resto do sector social".