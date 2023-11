Lucília Gago deve-nos algumas explicações

Parece que Lucília Gago não viu nada. Acima de tudo, não viu que a combinação entre as fragilidades do processo e o impacto do comunicado seria mortífera para o sistema democrático.

O despacho do juiz de instrução não surpreendeu, antes corroborou a percepção deixada pelos indícios do processo que já tinham sido divulgados. Convenhamos que, desde o início, a informação, posta a circular em violação do segredo de justiça, apontava para a fraca sustentação do processo.