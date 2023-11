Guerra justa, guerra injusta

É preciso distinguir com clareza a guerra em si e a conduta da guerra. Isto é, a justiça da guerra e a justiça no modo de fazer a guerra, que para ser justo deve cumprir princípios fundamentais

O ataque-surpresa do Hamas no dia 7 de Outubro espalhou o terror, matou 1400 civis inocentes, feriu outros 3000 e ainda teve tempo para fazer 224 reféns. As imagens e os vídeos a correr nos media e nas redes sociais mostraram ao mundo, quase em directo, a barbaridade hedionda do movimento terrorista. Em plena guerra e, num gesto corajoso, Biden viajou para Israel para mostrar solidariedade ao seu aliado no Médio Oriente. Mas disse-o alto e bom som, à frente de Netanyhau: “Não cometam o erro que nós cometemos no 11 de Setembro.”