Acordo de Samoa: as dúvidas que atormentam a nova relação entre a UE e os países ACP

Georges Chikoti, o antigo ministro das Relações Exteriores de Angola e actual secretário-geral da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico, chamou-lhe um “final muito inspirado para o fim do processo” de negociação do novo acordo da OEACP com a União Europeia (UE). No entanto, na véspera da assinatura do Acordo de Samoa, a sessão especial do conselho de ministros da organização ainda discutia pontos do acordo e alguns países tinham vindo só para dizer que embora aceitem o novo mecanismo de enquadramento das suas relações, ainda não vão assinar por agora.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt